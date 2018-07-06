58 домов, детсады и школа Улан-Удэ остались без горячей воды

Коммунальщики ремонтировали вентиль



Накануне в 16:00 коммунальщики начали ремонтировать вентиль манометра. Для этого пришлось отключить горячую воду в 33-х домах по улице Ключевская. Также отключили воду в 21-ом доме по улице Тобольская, в 4-х домах с улицы Саянская, а также детские сады «Дашенька» и «Аюна» и школу № 18.



В 18:00 вентиль демонтировали, и вода появилась в домах улан-удэнцев. Время отключения составило два часа, сообщается в оперативной сводке по городу.