Левобережная часть Улан-Удэ погрузилась во мрак

Свет в домах горожан появился ночью



Накануне около десяти часов вечера произошло аварийное отключение электроэнергии левобережной части Улан-Удэ. Без света остались жители микрорайонов Сокол, Аэропорт, Исток, Поселье, Солдатский, а также СНТ «Судостроитель».



Через час свет появился во всех домах улан-удэнцев, кроме жителей посёлка Солдатский. К половине второго ночи аварию устранили, и электроснабжение было восстановлено. Время отключения составило 4 часа 36 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.



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