По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля в большинстве районов республики будут идти дожди, ливни, местами грозы, днём возможен град
Ветер северо-западный 5-10, местами 15-20, при грозах шквал до 24 м/с.
Температура днём +13, +18, по востоку до +23, +28. Понижение дневных температур по сравнению с предыдущими сутками на 10-15 градусов.
В Улан-Удэ дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, при грозе порывистый. Температура +17, +19.
В Бурятии сегодня может пройти град
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 06.07.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 6 июля в большинстве районов республики будут идти дожди, ливни, местами грозы, днём возможен град
В исправительном учреждении №4 Читы - есть свой Валентин Юдашкин. А у него собственная «капсульная» коллекция одежды
Круглый фонтан диаметром 22 метра появится на площади Ленина в этом году
Новый «виток» проекта «Сказки у камина» стартует в Няганском ТЮЗе в 26 театральном сезоне. Первую сказку из цикла «Сказки народов России» можно будет услышать уже в октябре
8 июля в День семьи, любви и верности состоится семейный фестиваль «Счастливы вместе»
В Иркутск приехал московский режиссер Андрей Афонин. Почти 30 лет он занимается социокультурной реабилитацией
Показ пройдёт уже завтра
В фильме две параллели - наше время и 2000-е годы
Городских автомобилистов просят быть внимательными
11 человек были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны
Заявки для участия в конкурсе принимаются до 15 августа
Теперь проверкой займётся прокуратура, МВД и УФАС
Медики пробудут в республике 2 дня
Специальные призы подарят за первенство в борьбе и конном спорте
«Улучшается давление, уходит агрессия, а ёхор может повлиять на энергетику местности»