Улан-удэнцев приглашают пройти в «Параде семей»

8 июля в День семьи, любви и верности состоится семейный фестиваль «Счастливы вместе»
В программе фестиваля предусмотрены: парад семей «Вместе весело шагать», выступление творческих коллективов, вручение благодарственных писем, подарочных сертификатов, работа творческих, спортивных площадок, проведение прикладных мастер – классов.
Кроме этого пройдёт конкурс «Самая оригинальная шляпа», а также все желающие смогут принять участие в конкурсе рисунков «Моя семья» и сфотографироваться на фотозоне «love is...».
Фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха «Юбилейный» по ул. Жердева в 17.00 часов. Чтобы принять участие в параде семей необходимо подать заявку, сообщает пресс-служба минспорта РБ. Подробная информация о регистрации доступна на сайте министерства: http://egov-buryatia.ru/minsport/press_center/news/detail.php?ID=13392.
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