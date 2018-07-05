В Иркутск приехал московский режиссер Андрей Афонин. Почти 30 лет он занимается социокультурной реабилитацией
Учит людей с ограниченными возможностями быть артистами. Как раз сейчас он проводит мастер-классы на Байкале, в лагере «Мандархан».
Его подопечными стали участники интегрированной студии «Театр как терапия» - творческое объединение детей и взрослых с синдромом Дауна, умственной отсталостью и диагнозом ДЦП. Впервые артисты и режиссер познакомились четыре года назад. С тех пор Андрей Афонин регулярно приезжает в Иркутск. И замечает: его воспитанники заметно выросли в профессиональном плане и не только, сообщает 7ka.tv.
- Человечески они становятся все более и более самостоятельными, активными и продуктивными. И это очень радует, потому что даже ребята, которые не пользуются речью, я вижу, что они с каждым годом становятся более коммуникабельными и все более и более социальными, - сказал Андрей Афонин, художественный руководитель и режиссёр интегрированной театральной студии «Круг II».
Московский режиссёр проводит мастер-классы в лагере на Байкале
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