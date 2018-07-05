Показ пройдёт уже завтра
Как сообщал «Байкал-Daily», в парке имени Жанаева в Улан-Удэ открылся кинотеатр под открытым небом.
6 июля зрителей приглашают на комедию «Выкрутасы».
«Выкрутасы» — российский художественный фильм, полнометражный режиссёрский дебют Левана Габриадзе в жанре комедии.
Информацию по лентам, которые планируют показать в парке в ближайшее время, можно узнавать на странице парка в социальной сети - https://vk.com/zhanaevauu
В Улан-Удэ под открытым небом покажут комедию «Выкрутасы»
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