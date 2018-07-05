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В Улан-Удэ ремонтируют дорогу на Ключевской

Общество, 
Городских автомобилистов просят быть внимательными

На участке дороги на улице Ключевской от остановки «Товары Бурятии» до улицы Тулаева в оба направления идёт ремонт. Дорожники установят бордюры, заменят тротуарные камни, на некоторых участках снимут верхний слой асфальта.

Дороги ремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Протяжённость ремонтируемого участка – 2,24 км. Как отмечают дорожники, самые сложные работы – привести в порядок существующую ливневую канализацию в районе рынка «Крестьянский», которая вот уже много лет не справляется с потоком воды даже при небольшом дожде, что приводит к огромным лужам с двух сторон от трамвайных путей.

- На указанном участке дорог установлены соответствующие дорожные знаки о проведении ремонтных дорог, но учитывая интенсивность движения городские власти обращаются к автомобилистам быть предельно внимательными, - сообщают в управлении по информационной политике города Улан-Удэ.


дорожный ремонт
 
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