Бурятские врачи подтвердили целебную силу ёхора

«Улучшается давление, уходит агрессия, а ёхор может повлиять на энергетику местности»
По гипотезе врачей, круговые танцы, в том числе и ёхор имеют лечебно-оздоровительную силу. Для подтверждения гипотезы театр песни и танца «Байкал» совместно с центром восточной медицины впервые провели научный эксперимент. На него пригласили врача Центра Восточной медицины Жамбо Хацаева, сообщили в театре «Байкал».
У 10 танцующих были проведены замеры по диагностике Фолля – до исполнения ёхора и после.
Предварительные замеры диагностировали менее 50 единиц, что говорит о нарушении внутренней структуры органов и отсутствии сил. После 15-минутного исполнения древнего танца-хоровода, в круг которого встали более 40 человек, замеры были взяты снова. Значительно улучшились характеристики пульса, артериального давления, электросопротивление биологически активных точек, каналов и мериадианов, улучшилось настроение, появилась бодрость, исчезла сонливость.
Показатели энергетического равновесия пришли в норму – 50-65 единиц, общее состояние здоровья улучшилось. На основании результатов можно полагать, что гипотеза позитивного влияния ёхора на здоровье человека подтверждена, сделали вывод организаторы.
- Коллективное сознание может творить чудеса. Люди в круге поднимают свои энергии, излечиваются и даже могут повлиять на энергетику местности. Начинают расти травы, уходит агрессия, - подчеркнул Жамбо Хацаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 и 15 июля в Этнографическом музее состоится ежегодный фестиваль «Ночь Ёхора». Его участником станет финалистка «Битвы экстрасенсов» шаманка Кажетта.
Справка:
Метод Фолля – метод диагностики, основанный на измерении электрического потенциала в акупунктурных точках. Во время обследования врач с помощью специальных аппаратов производит замеры проводимости электрического тока в биологически активных точках, расположенных на руках и ногах пациента и по количеству выделенной энергии судит о состоянии того или иного органа.
Бурятские врачи подтвердили целебную силу ёхора
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