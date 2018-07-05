Среди них 4 золота
В Кемерово с 25 по 29 июня прошли спортивные игры Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Кузбасс-2018».
В соревнованиях участвовало 12 команд Сибирского федерального округа. В том числе и сборная Бурятии в составе 10 спортсменов.
Состязания прошли по семи видам спорта: лёгкой атлетике, настольному теннису, пауэрлифтингу, шахматам, бочча, рыболовному спорту и волейболу сидя.
Команде Бурятии удалось занять четвёртое общекомандное место, отстав от сборной Забайкальского края на пол-очка.
В личном зачёте спортсменам Бурятии удалось завоевать 14 медалей. В их числе 4 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых. В командном зачёте по отдельным видам спорта улан-удэнские спортсмены заняли первое место по шахматам и победили в волейболе сидя, сообщает министерство спорта и молодёжной политики Бурятии.
Спортсмены из Бурятии завоевали в Кемерово 14 медалей
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