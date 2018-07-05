На экспозиции «Другое измерение» будет 6 новых работ
Мировая премьера новой коллекции скульптур Даши Намдакова пройдёт в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске с 14 июля по 23 сентября. Здесь состоится персональная выставка автора «Другое измерение».
Работы выполнены в Лондоне, отлиты в итальянских мастерских. Автор презентует новую коллекцию в Иркутске, потому что именно здесь проходила его первая персональная выставка в 2000 году.
– Я благодарен Иркутску и его жителям, поверившим в меня, – признался Даши.
На выставке «Другое измерение» будет представлено 6 новых работ, относящихся к авангардной пластике.
– Основа моего творчества – это бурятская культура, но на неё накладываются итальянское и английское влияние, новый опыт. Под воздействием всего этого рождаются новые работы, – рассказал Даши.
После окончания выставки в Иркутске новая коллекция скульптур отправится в Русский музей в Санкт-Петербург.
- В поисках себя автор открывает другое измерение, тесно связанное с миром его собственного художественного мышления. Новые скульптуры находятся вне времени и пространства. Вселенная человека переплетается с миром фантастических существ. Фактурность скульптур, яркие цветовые решения, смелость использованных образов – всё это делает коллекцию мощным и цельным высказыванием в современном искусстве. Известные серии: «Амазонки», «Маски», «Единороги» и «Торсы» – получают новуюинтерпретацию, - подчёркивают организаторы.
В коллекции сочетаются мифологические сюжеты, буддийские мотивы, мистика и фэнтези, сообщает пресс-служба галереи современного искусства Виктора Бронштейна.
Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2017 года выставка работ Даши Намдакова прошла в Улан-Удэ. Фоторепортаж Сергея Тарасенко можно посмотреть по ссылке.
Новые скульптуры Даши Намдакова презентуют в Иркутске
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