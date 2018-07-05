Энергетики будут проводить плановый ремонт
Завтра, 6 июля, АО «Улан-Удэ Энерго» запланированы ремонтные работы. В этой связи отключат светофоры с 8:00 до 10:00 на некоторых перекрёстках:
- проспект Автомобилистов – улица Ботаническая;
- улица Николая Петрова – Баргузинский тракт;
- улица Николая Петрова – проспект Автомобилистов.
По этой же причине отключат светофор 9 июля с 9:00 до 17:00 на улице Иволгинская, на остановке «Левый берег», сообщает администрация Улан-Удэ.
В Улан-Удэ 2 дня подряд будут отключать светофоры
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