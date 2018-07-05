Сейчас продолжается регистрация участников БОФа
Бурятия начала готовиться к Байкальскому образовательному форуму (БОФ). Сейчас ведётся работа с МВД, ГУ МЧС, минздравом о содействии в обеспечении безопасности, охраны правопорядка и охраны здоровья в период проведения форума, сообщает пресс-служба министерства образования Бурятии.
Идёт регистрация участников форума – представителей власти, образовательных организаций, издательств, зарубежных участников.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году проведение форума прекратили из-за нехватки денег. В августе прошлого года глава Бурятии Алексей Цыденов объявил о том, что БОФ начнёт работу в 2018 году.
Обычно на образовательном форуме обсуждают направлениям модернизации дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования. На мероприятие съезжаются представители со всей страны, а также с Монголии и Японии. Сообщалось, что в этом году БОФ пройдёт под девизом «Качество образования: диалог с обществом».
По словам главы Рособрнадзора Сергей Кравцова, БОФ - «очень важное событие».
В Бурятии началась подготовку к Байкальскому образовательному форуму
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