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В поезде Улан-Удэ – Иркутск смягчили правила перевозки животных

Общество, 
С 16 июля будет можно перевозить домашних питомцев без сопровождения владельцев

С 16 июля поезде №150/149 Улан-Удэ – Иркутск вводится услуга по перевозке домашних животных в багажных купе без сопровождения владельцев. Оформить такую услугу можно будет в специализированных багажных кассах, сообщает пресс-служба ВСЖД.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках (контейнерах), которые на время поездки помещаются в багажное купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке.

За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении.

Один отправитель может оформить не более трёх мест (клеток, контейнеров) для перевозки животных, которые по сумме трёх измерений каждого места не могут превышать 180 см. В каждой клетке или контейнере может перевозиться не более двух питомцев. К перевозке не допускаются животные, перевозка которых может угрожать жизни и здоровью пассажиров и работников перевозчика.

Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах АО «ФПК»:

№ 5/6 Санкт-Петербург – Москва;
№ 739/740 Москва – Белгород;
№ 133/133 Казань – Санкт-Петербург;
№ 45/45 Иваново – Санкт-Петербург;
№ 102/102 Адлер – Москва;
№ 15/15 Волгоград – Москва;
№ 9/10 Самара – Москва;
№ 13/14 Челябинск – Москва;
№ 148/147 Омск – Новосибирск;
№ 124/124 Красноярск – Абакан;
№ 150/149 Иркутск – Улан-Удэ;
№ 69/70 Чита – Москва;
№ 5/6 Владивосток – Хабаровск.


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