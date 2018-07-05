36-летний житель Улан-Удэ привлечён к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов несовершеннолетней дочери
В качестве наказания нерадивому отцу назначено полгода исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.
Три года назад решением суда на мужчину возложили обязанность по уплате алиментов ребёнку в размере ¼ от всех видов доходов. Однако о своём родительском долге гражданин предпочитал не вспоминать и не принимал мер по содержанию дочери.
Чтобы ребёнок получал хоть какие-то средства, судебные приставы приняли комплекс мер в отношении отца: наложили аресты на расчётные счета, имущество, ограничили выезд за пределы страны. В счёт погашения задолженности была реализована машина горе-родителя. Поскольку мужчина не имел постоянного источника доходов, приставы неоднократно направляли его в центр занятости для трудоустройства.
– В связи с уклонением от уплаты алиментов, должник был привлечён к административной ответственности и подвергнут наказанию в виде обязательных работ на срок до 20 часов, - отмечает Мария Козлова, начальник отдела дознания управления ФССП России по Бурятии.
Наказание родителя не привело к его исправлению: мужчина не начал платить алименты, в то время как неофициально занимался ремонтом квартир и получал доходы.
– В отношении гражданина было возбуждено теперь уже уголовное дело. Приговором суда он был признан виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 157 УК РФ, - уточняет Козлова.
На сегодняшний день осуждённый приступил к выполнению исправительных работ и из его заработка удерживаются алименты.
Улан-удэнец отправился мести улицы за долги перед дочерью
Общество, Фото:
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36-летний житель Улан-Удэ привлечён к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов несовершеннолетней дочери
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