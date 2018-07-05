Обманутые дольщики в Иркутске получат ключи от квартир

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

До конца сентября этого года дольщики ЖК «Порт-Артур» в Иркутске, которые приобрели жилье в блок-секциях №№ 8 и 9, получат ключи от квартир



Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.



– В настоящее время практически все строительные работы завершены, производится благоустройство прилегающей территории. Со 2 июля началась процедура приемки жилого дома в эксплуатацию. До конца сентября обманутые дольщики получат долгожданные ключи, - отметила министр.



Изначально застройщиком жилого комплекса выступал ООО «Урсус». После того, как в 2013 году строительно-монтажные работы на объекте недобросовестным застройщиком были приостановлены, нарушенными оказались права 199 дольщиков.



В январе 2017 года Арбитражный суд Иркутской области с учётом первого в России положительного заключения министерства строительства и ЖКХ РФ о возможности передачи имущества и обязательств, принял решение о передаче прав недобросовестного застройщика акционерному обществу «ИРЖА», 100% акций которого принадлежат Иркутской области.



В июне 2017 года после четырехлетнего перерыва на объекте возобновились строительные работы.



– Подобная практика в стране была применена впервые, и мы видим результат:- нарушенные права 199 дольщиков будут восстановлены. При этом дополнительных средств от граждан не потребовалось, все расходы на себя взяло АО «ИРЖА», - пояснила Светлана Свиркина.



На сегодняшний день в Иркутской области нарушенными остаются права 976 дольщиков. До конца этого года в соответствии с «дорожной картой» Иркутской области 492 гражданина получат ключи от своих квартир. Всего за три года восстановлены права 823 обманутых дольщиков, появления новых «проблемных» объектов жилищного строительства за этот период не допущено, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



