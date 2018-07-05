Две жительницы Бурятии отметили 90-летний юбилей

Именинницам вручили поздравления от президента России



В Кяхтинском районе Бурятии отметили 90-летний юбилей участники трудового фронта Марфа Петровна Бухольцева и Марфа Степановна Дульская. П



редставители районной администрации, организации ветеранов и отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району вручили юбиляршам персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова.



Марфа Бухольцева родилась в селе Полканово Кяхтинского района в семье колхозников-животноводов, начала трудовую деятельность с 12 лет - вязала снопы, косила сено. С 1948 - 1984 годы работала чабаном, дояркой, а затем техническим работником. Воспитала 3 детей, имеет 7 внуков.



Марфа Дульская родилась в селе Билютай Бичурского района. Как старшей из 5 детей, после окончания 1 класса пришлось ей трудиться на картофельном поле, доить коров. С детства пришлось помогать, поднимать младших сестёр и братьев.



Начала она свою трудовую деятельность дояркой, работала на лесозаготовках, на пилораме, затем пошла на сплав леса по реке Хилок. После окончания войны работала на маслозаводе, затем 15 лет санитаркой в узловой больнице станции Наушки, техническим работником на железнодорожном вокзале, откуда и ушла на заслуженный отдых. Является ветераном труда и участником трудового фронта, имеет юбилейные медали ко Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.



