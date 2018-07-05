Именинницам вручили поздравления от президента России
В Кяхтинском районе Бурятии отметили 90-летний юбилей участники трудового фронта Марфа Петровна Бухольцева и Марфа Степановна Дульская. П
редставители районной администрации, организации ветеранов и отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району вручили юбиляршам персональные поздравления президента России Владимира Путина и главы Бурятии Алексея Цыденова.
Марфа Бухольцева родилась в селе Полканово Кяхтинского района в семье колхозников-животноводов, начала трудовую деятельность с 12 лет - вязала снопы, косила сено. С 1948 - 1984 годы работала чабаном, дояркой, а затем техническим работником. Воспитала 3 детей, имеет 7 внуков.
Марфа Дульская родилась в селе Билютай Бичурского района. Как старшей из 5 детей, после окончания 1 класса пришлось ей трудиться на картофельном поле, доить коров. С детства пришлось помогать, поднимать младших сестёр и братьев.
Начала она свою трудовую деятельность дояркой, работала на лесозаготовках, на пилораме, затем пошла на сплав леса по реке Хилок. После окончания войны работала на маслозаводе, затем 15 лет санитаркой в узловой больнице станции Наушки, техническим работником на железнодорожном вокзале, откуда и ушла на заслуженный отдых. Является ветераном труда и участником трудового фронта, имеет юбилейные медали ко Дню Победы, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.
Две жительницы Бурятии отметили 90-летний юбилей
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
До конца сентября этого года дольщики ЖК «Порт-Артур» в Иркутске, которые приобрели жилье в блок-секциях №№ 8 и 9, получат ключи от квартир
Именинницам вручили поздравления от президента России
Также он удачно выступил на Кубке России
В 2018 году в Иркутске получено 47 результатов ЕГЭ с максимальным количеством баллов
Из года в год бывают случаи, когда граждане обращаются в инспекцию с вопросом: я не получил налоговое уведомление, что мне делать?
Первенство страны прошло в Московской области
Молодой певец необычным способом отметил получение диплома о высшем образовании. ВИДЕО
В Улан-Удэ продолжаются работы по устройству искусственных дорожных неровностей
6 июля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова состоится вечер «Моя семья - мое богатство»
Местные жители ищут хозяина животного
Мероприятие пройдёт в честь Дня российской почты
С 5 по 8 июля на родине XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в селе Шаргалжин Забайкальского края пройдёт Ганжур хурал
В республике действует профилактика социального сиротства
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и даже град
Трамвайные пути от Октября до Цивилёва перенесут