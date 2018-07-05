Также он удачно выступил на Кубке России
С 10 по 22 июня в Евпатории прошёл Кубок России по русским шашкам. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из 14 регионов страны. Бурятию на соревнованиях представлял гроссмейстер России Баир Ринчинов. В классической программе шашисту удалось выступить на самом высоком уровне, разделив по набранным очкам со своими соперниками с 1 по 3 место. Только дополнительные показатели отправили нашего спортсмена на третье место, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
После окончания Кубка России Баир Ринчинов принял участие в чемпионате Сибирского федерального округа по русским шашкам. Он проходил с 23 по 29 июня в Прокопьевске.
Гроссмейстеру также удалось выступить на самом высоком уровне, завоевав в классической программе 1 место с результатом 7 очков из 8 возможных, а в молниеносной программе занял 2 место.
В настоящее время Баир Ринчинов готовится принять участие во всероссийском турнире «Кубок Байкала» памяти Феликса Завелинского. Турнир пройдёт с 10 по 14 июля на территории Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ.
Гроссмейстер из Бурятии стал чемпионом Сибири по шашкам
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