В 2018 году в Иркутске получено 47 результатов ЕГЭ с максимальным количеством баллов
Выпускник лицея № 1 Антон Шангареев набрал по 100 баллов по математике профильного уровня и информатике. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Наибольшее количество максимальных результатов зафиксировано по одному из обязательных экзаменов – русскому языку – 41. При этом в ряде общеобразовательных учреждений несколько человек получили 100 баллов. Так, в гимназии № 3, лицее № 3 и лицее-интернате № 1 по пять таких выпускников, по три - в школах №№ 9, 14, 64, в центре образования № 47, лицее № 36, двое в школе № 57, а также по одному в школах №№ 4, 11, 12, 19, 24, 32, 40, в гимназии № 25 и лицее № 1.
Кроме этого, двое выпускников получили 100 баллов по информатике (лицей № 1 и лицей ИГУ), а также по одному школьнику на 100 баллов сдали математику профильного уровня (лицей №1), физику (гимназия № 44), химию (школа № 49) и немецкий язык (лицей № 3).
В 2018 году окончили школу и сдавали единый государственный экзамен 3808 одиннадцатиклассников Иркутска.
Среди предметов по выбору традиционно популярным стало обществознание. Около 63 % выпускников выбрали этот предмет. Далее по популярности физика – 28% и история – 24 %. Менее всего пожелали сдавать географию – 2 % и немецкий язык – 0,3 %, французский язык выбрал один человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов сдали 29 выпускников.
В Иркутске выпускник сдал на 100 баллов ЕГЭ по математике и информатике
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
До конца сентября этого года дольщики ЖК «Порт-Артур» в Иркутске, которые приобрели жилье в блок-секциях №№ 8 и 9, получат ключи от квартир
Именинницам вручили поздравления от президента России
Также он удачно выступил на Кубке России
В 2018 году в Иркутске получено 47 результатов ЕГЭ с максимальным количеством баллов
Из года в год бывают случаи, когда граждане обращаются в инспекцию с вопросом: я не получил налоговое уведомление, что мне делать?
Первенство страны прошло в Московской области
Молодой певец необычным способом отметил получение диплома о высшем образовании. ВИДЕО
В Улан-Удэ продолжаются работы по устройству искусственных дорожных неровностей
6 июля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова состоится вечер «Моя семья - мое богатство»
Местные жители ищут хозяина животного
Мероприятие пройдёт в честь Дня российской почты
С 5 по 8 июля на родине XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в селе Шаргалжин Забайкальского края пройдёт Ганжур хурал
В республике действует профилактика социального сиротства
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и даже град
Трамвайные пути от Октября до Цивилёва перенесут