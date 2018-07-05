В Бурятии налоговая объяснила, что делать при неполучении уведомления

Из года в год бывают случаи, когда граждане обращаются в инспекцию с вопросом: я не получил налоговое уведомление, что мне делать?
Во-первых, это может произойти потому, что уведомление просто-напросто ещё не сформировано. Печать налоговых уведомлений производится поэтапно. Поэтому в каких-то регионах налоговые уведомления получат раньше, а в каких-то позже. В Бурятии рассылка уведомлений, согласно графику, начнётся с 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба УФНС по Бурятии.
Во-вторых, уведомление может быть по каким-то причинам не доставлено почтой.
В соответствии со статьей 11.2 Налогового кодекса, пользователям «Личного кабинета налогоплательщика» уведомление направляется в электронном виде.
Если налогоплательщик не является пользователем «Личного кабинета», налоговое уведомление должно быть доставлено почтой. О неудовлетворительной работе почтового отделения можно сообщить в Службу качества соответствующей организации. В этом случае можно получить налоговое уведомление в Инспекции по месту жительства или нахождения объекта.
В-третьих, налоговое уведомление вообще не формируется и не направляется, если сумма начислений меньше 100 рублей. Тогда налогоплательщик получит уведомление либо в следующем году (если начисления будут более 100 рублей), либо уведомление с расчётом налогов за три года, даже если сумма к уплате составит менее 100 рублей.
В-четвертых, налоговое уведомление не будет сформировано, если нет начислений в этом периоде. К примеру, начислений может не быть, если в инспекцию не поступили сведения из регистрирующих органов о возникновении права собственности на объекты налогообложения. У налогоплательщика есть обязанность однократно сообщить о таких случаях.
- Не следует затягивать с уплатой налогов после получения сводного налого-вого уведомления. Тем более что сейчас дополнительно реализован целый ряд спосо-бов уплаты налогов. Сделать это можно: через Личный кабинет налогоплательщика или банка-партнера ФНС России; через банковские терминалы посредством кода на платежке; через онлайн-сервис налоговой службы «Заплати налоги»; через услугу «Мобильный банк» и через портал госуслуг, - сообщили в УФНС по Бурятии.
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