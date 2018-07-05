Иркутская легкоатлетка выиграла первенство России

Первенство страны прошло в Московской области
18-летняя спортсменка из Иркутской области, кандидат в мастера спорта Анастасия Коношанова заняла первое место на первенстве России по бегу на 10 тысяч метров среди юниорок до 23 лет. Соревнования проходили 30 июня на стадионе «Метеор» в Жуковском в Московской области.
В беге на 10 тысяч метров Анастасия показала лучший результат, который составил 35:07,76. Второй финишировала челябинская спортсменка Ксения Костылёва с результатом 36:02,48. Третьей стала представительница Чувашской республики Ася Ванеева, её результат – 37:02,92.
Анастасия Коношанова является уроженкой посёлка Жигалово. В настоящее время учится в Государственном училище олимпийского резерва Иркутска, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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