«Когда получил диплом»: Улан-удэнец снял экстремальное видео на колесе обозрения





















Как выяснил «Байкал-Daily», героем видео стал молодой певец Сергей Бураченков. Артист совершил этот поступок, обрадовавшись, что, наконец, стал дипломированными специалистом.



- Два дня назад я получил диплом по специальности «Управление персоналом». Обучение планирую продолжить и уже подал документы в два места, - рассказал «Байкал-Daily» Сергей Бураченков.



По словам артиста, снимать такое экстремальное видео не было страшно, так как не боится высоты и с детства покорял всевозможные вершины.



- Страшно не было. Я родом из посёлка Баргузин, ещё в детстве, когда был маленьким, постоянно с пацанами лазили по многоэтажкам. Думаю, именно поэтому к высоте отношусь нормально, - рассуждает певец.













Записать видео помог друг певца с помощью дрона. По словам артиста, молодые люди регулярно записывают интересные видео. А идея этого видео пришла во время прогулки по парку «Юбилейный».



Накануне в Сети появилось видео «Когда получил диплом!». Молодой человек на большой высоте пританцовывает на краю открытой кабинки колеса обозрения в Улан-Удэ. По правилам безопасности, с кресел во время движения вставать нельзя.