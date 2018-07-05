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В улан-удэнской библиотеке отметят День семьи, любви и верности

Общество, 
6 июля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова состоится вечер «Моя семья - мое богатство»

Он будет посвящён Дню семьи, любви и верности, 95-летию Республики Бурятия и Году гражданского единства.

В мероприятии примут участие семьи-представители национально-культурных центров. Это РО ООО «Союз армян России» в Бурятии, Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица»; казахская диаспора; еврейский культурный благотворительный фонд «Симхат Хаим»; тибетский центр «Будда медицины» РОО «Общество культуры семейских Бурятии».

Также будут участвовать семьи – представители РОО «Ассоциация приемных семей РБ»; РОО «Союз пенсионеров».

В программе презентация «Моя дружная семья»; чтение стихов, исполнение танцев и песен и др. 
библиотека День семьи
 
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