6 июля в 15:00 в Центральной городской библиотеке имени И.К. Калашникова состоится вечер «Моя семья - мое богатство»
Он будет посвящён Дню семьи, любви и верности, 95-летию Республики Бурятия и Году гражданского единства.
В мероприятии примут участие семьи-представители национально-культурных центров. Это РО ООО «Союз армян России» в Бурятии, Улан-Удэнское городское казачье общество «Верхнеудинская станица»; казахская диаспора; еврейский культурный благотворительный фонд «Симхат Хаим»; тибетский центр «Будда медицины» РОО «Общество культуры семейских Бурятии».
Также будут участвовать семьи – представители РОО «Ассоциация приемных семей РБ»; РОО «Союз пенсионеров».
В программе презентация «Моя дружная семья»; чтение стихов, исполнение танцев и песен и др.
В улан-удэнской библиотеке отметят День семьи, любви и верности
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