В Бурятии 92% сирот воспитывают в замещающих семьях

В республике действует профилактика социального сиротства



Сейчас в Бурятии из 5 397 детей-сирот 4 978 воспитываются в замещающих семьях, что составляет 92,24% от общего количества сирот.



В учреждениях социального обслуживания семьи и детей находится 419 человек. Снижение в сравнении с 2012 годом составило 51,3%.



На профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства в республике направлена реализация различных проектов. К ним относятся межведомственный банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, информационно-аналитической системы «Социальный регистр населения»; реализация проекта «С чистого листа»; оказание государственной адресной социальной помощи малообеспеченным семьям на основе социального контракта; работа телефона доверия для детей, подростков и их родителей (под единым общероссийским номером круглосуточно); организация летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.





