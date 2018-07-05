05 Июля

Ежегодные ремонтные работы начались на крупнейшем спортивном сооружении Бурятии

04 Июля

Популярное

В Бурятии 92% сирот воспитывают в замещающих семьях

Общество, 
В республике действует профилактика социального сиротства

Сейчас в Бурятии из 5 397 детей-сирот 4 978 воспитываются в замещающих семьях, что составляет 92,24% от общего количества сирот.

В учреждениях социального обслуживания семьи и детей находится 419 человек. Снижение в сравнении с 2012 годом составило 51,3%.

На профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства в республике направлена реализация различных проектов. К ним относятся межведомственный банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, информационно-аналитической системы «Социальный регистр населения»; реализация проекта «С чистого листа»; оказание государственной адресной социальной помощи малообеспеченным семьям на основе социального контракта; работа телефона доверия для детей, подростков и их родителей (под единым общероссийским номером круглосуточно); организация летнего отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.


дети сироты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии 92% сирот воспитывают в замещающих семьях
Общество, 05.07.2018
В республике действует профилактика социального сиротства
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, 05.07.2018
Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и даже град
Бурятские ОМОНовцы совершили восхождение на пик Черского
Бурятские ОМОНовцы совершили восхождение на пик Черского
Общество, 05.07.2018
Бойцы бурятского ОМОНа приняли участие в альпиниаде «Байкальский Спецназ 2018»
Улан-Удэ ждёт грандиозная перестройка на Элеваторе
Улан-Удэ ждёт грандиозная перестройка на Элеваторе
Общество, 05.07.2018
Трамвайные пути от Октября до Цивилёва перенесут  
Улан-удэнцы полдня оставались без света
Общество, 05.07.2018
Более 12 часов энергетики устраняли аварию
Ежегодные ремонтные работы начались на крупнейшем спортивном сооружении Бурятии
Ежегодные ремонтные работы начались на крупнейшем спортивном сооружении Бурятии
Общество, 05.07.2018
В Улан-Удэ начались профилактические работы в бассейне и укладка специализированного покрытия в Универсальном зале Физкультурно-спортивного комплекса
В Улан-Удэ приедет певица 90-х Яна
В Улан-Удэ приедет певица 90-х Яна
Общество, 05.07.2018
Артистка представит сольную программу «Голубь»
В Братске провели акцию против детского травматизма на дорогах
Общество, 05.07.2018
Автоинспекторы прошлись по торговым точкам
В Бурятии местами сильные дожди, местами до +37
В Бурятии местами сильные дожди, местами до +37
Общество, 05.07.2018
По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июля по юго-западу республики пройдут дожди, грозы с порывистым ветром, ливни, возможен град
Бурятскую кухню представят на фестивале «Семья России»
Общество, 04.07.2018
8 июля в Парке «Покровский» в Хотькове Московской области состоится всероссийский фестиваль «Семья России», посвященный Дню семьи, любви и верности
Рэпер Хаски из Улан-Удэ проедет по Сибири с «Проказой»
Общество, 04.07.2018
Рэпер Хаски даст концерты в 40 населенных пунктах Сибири
В Бурятии ухудшится погода
Общество, 04.07.2018
По данным Бурятского ЦГМС, смещение активного циклона 5 июля по юго-западу и южному Прибайкалью, с дальнейшим распространением на остальную территорию республики вызовет дожди, местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, местами возможен град
Ученые создадут цифровую модель рельефа Байкала
Общество, 04.07.2018
С 12 по 19 июня ученые ИРНИТУ и Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) провели совместную экспедиция на Байкал
Улан-удэнский режиссёр поставил спектакль в Перми
Общество, 04.07.2018
Пермский ТЮЗ представил под занавес сезона премьеру. В рамках проекта «Театральная бессонница» показан спектакль «Гришка Вольт»

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^