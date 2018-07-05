В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни и даже град



По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня днём 5 июля ожидается смещение атмосферного фронта по юго-западу и южному Прибайкалью, с дальнейшим распространением 6 июля на остальную территорию республики.



Это вызовет сильные дожди, ливни, в горах юго-запада возможен мокрый снег, местами грозы, град, при грозах шквал до 19-24 метров в секунду, дневные температуры понизятся на 10-15 градусов.



Главное управление МЧС России по Бурятии обращает внимание жителей и гостей республики на соблюдение мер безопасности.



- При граде, грозе и усилении ветра, находясь на улице, не пережидайте непогоду у недостроенных зданий, одиноко стоящих деревьев, опор линий электропередач. Обратите внимание на надёжность крепления съёмных и других конструкций, которые могут быть подхвачены порывами ветра. По возможности, укройтесь от непогоды в помещении, паркуйте автомобили в гаражах и на закрытых стоянках, - призывают в МЧ. – Во время грозы отключите из сети электроприборы во избежание их аварийной работы. В помещении не оставляйте открытыми окна и балконные двери.



В грозу или при появлении её первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах, крайне опасны. МЧС советует отказаться от туристических маршрутов и горных походов.





