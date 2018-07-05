Бурятские ОМОНовцы совершили восхождение на пик Черского

Бойцы бурятского ОМОНа приняли участие в альпиниаде «Байкальский Спецназ 2018»
На днях в городе Слюдянка Иркутской области участники Альпиниады России «Байкальский спецназ 2018» совершили восхождение на пик Черского. Покорить одну из самых высоких возвышенностей Хамар-Дабана, высотой 2090 метров над уровнем моря съехались представители различных спецслужб со всей страны, среди которых и сотрудники ОМОН Росгвардии Бурятии.
Перед восхождением представители спецподразделений России и команда ветеранов Иркутской областной общественной организации ветеранов разведки и подразделений специального назначения совершили возложение венков к мемориалу «Вечный огонь». После около 70 человек совершили подъём на пик Черского, где находится мемориал бойцам спецназа, погибшим при исполнении воинского долга. Спецназовцы почтили память своих коллег и возложили гирлянду к мемориалу.
Альпиниада России «Байкальский спецназ» началась в 2005 году в Иркутске. С каждым годом количество участников увеличивается.
- Такие мероприятия для нас важны - мы не только чтим память наших боевых товарищей, но и преодолеваем трудности и покоряем новые вершины, - отметил сотрудник ОМОН «Кречет» лейтенант полиции Булат Убушеев.
По информации управления Росгвардии по Бурятии
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Бойцы бурятского ОМОНа приняли участие в альпиниаде «Байкальский Спецназ 2018»
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