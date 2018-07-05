В Братске провели акцию против детского травматизма на дорогах



Инспекторы обратились и к посетителям магазина, акцентировав внимание на ПДД для велосипедистов и водителей мопедов и скутеров.

Велосипедистам до 14 лет запрещено выезжать на автодороги. Управлять скутером или мопедом разрешается только с 16 лет при наличии категории М или А1. А мотоциклом – с 18 лет, при получении водительского удостоверения категории А.



В тёмное время суток велосипедистам и водителям мототранспорта рекомендуется носить на одежде светоотражающие элементы. Они сделают их заметнее для водителей автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В Братске инспекторы провели рейд по торговым точкам вело- и мототранспорта для предотвращения детского травматизма на дорогах.Сотрудники провели инструктаж с работниками магазинов. Раздали им листовки о правилах безопасной езды для будущих владельцев двухколёсного транспорта.