По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июля по юго-западу республики пройдут дожди, грозы с порывистым ветром, ливни, возможен град
Температура днём +19, +24, в Закаменском районе - до +30.
По остальной территории утром местами по северу туманы, по Прибайкалью и югу - местами грозы с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/с.
Температура днём +27, +32, местами по югу и центру до +37, по Прибайкалью +18, +23.
В Улан-Удэ к концу дня возможна гроза с кратковременным дождём и порывистым ветром до 15 м/с. Температура +31, +33.
В Бурятии местами сильные дожди, местами до +37
Общество, Фото:
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