В Бурятии местами сильные дожди, местами до +37

По данным Бурятского Гидрометцентра, 5 июля по юго-западу республики пройдут дожди, грозы с порывистым ветром, ливни, возможен град



Температура днём +19, +24, в Закаменском районе - до +30.



По остальной территории утром местами по северу туманы, по Прибайкалью и югу - местами грозы с дождями и порывистым ветром до 15-20 м/с.



Температура днём +27, +32, местами по югу и центру до +37, по Прибайкалью +18, +23.



В Улан-Удэ к концу дня возможна гроза с кратковременным дождём и порывистым ветром до 15 м/с. Температура +31, +33.

