Ученые создадут цифровую модель рельефа Байкала

С 12 по 19 июня ученые ИРНИТУ и Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) провели совместную экспедиция на Байкал
Исследователи совместно изучали разные районы Байкала. По результатам последней экспедиции ученые намерены опубликовать статьи и оформить заявки для получения грантовой поддержки
Исследовательские работы проводились по проекту «Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Специалисты изучали дно озера в районе Чивыркуйского залива.
Ученые произвели съемку 800 линейных километров пути, по площади обработано 1100 квадратных километров. По словам ведущего инженера Дмитрия Ченского, «политеховцы» выполнили работы по картированию Байкала, которые позволяют раскрыть особенности илистых отложений и донного рельефа с геологической точки зрения. Иркутские ученые отправились в экспедицию на судне Лимнологического института СО РАН «Г. Титов», где было размещено гидроакустическое оборудование ИРНИТУ - многолучевой эхолот и профилограф. Данные приборы позволяют решать геологические задачи в сложнейших условиях, связанных с глубинами Байкала, деталями рельефа и крутыми подводными склонами.
- Многолучевой эхолот с большим разрешением сканирует ландшафт донной поверхности. Благодаря этому прибору мы создаем цифровую модель рельефа в формате 3D. Устройство помогает рассмотреть тонкие структуры газовых гидратов – соединений, полученных в результате воздействия высокого давления и низкой температуры. Строение газогидратов, которые считаются потенциальными источниками экологически чистого углеводородного сырья, быстро изменяется. Чтобы проследить за ними, проводится подобный мониторинг, - сообщил ведущий инженер.
Как отметил Дмитрий, с помощью профилографа они изучили поверхность под осадками. Акустическое оборудование показывает структуру рельефной поверхности. Например, обнаруженная слоистость может рассказать о том, что происходило с водоемом миллионы лет назад. Полученные данные в ближайшее время будут обрабатываться.
- Мы обнаружили так называемые «байкальские сипы» там, где раньше мониторинговые исследования не показывали их. Сипы – это места разгрузки газа в пузырьковой форме, образующиеся после разрушения газогидратов. Найденные объекты мы отметили на карте. Затем в этих местах специалисты ВСЕГЕИ взяли пробы воды и осадков, чтобы провести лабораторные эксперименты, - пояснил Дмитрий Ченский.
Ученые создадут цифровую модель рельефа Байкала
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