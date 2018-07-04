8 июля в Парке «Покровский» в Хотькове Московской области состоится всероссийский фестиваль «Семья России», посвященный Дню семьи, любви и верности
В программе выступления известных певцов - это финалистка проекта «Голос» Елена Максимова и финалист проекта «Народный артист» Александр Балыков.
В тематической зоне «Этнодеревня малых народов» будут представлены чум, яранга и юрта, состоятся экскурсии по жилищам. Кроме того, посетителей ждут игры и развлечения по мотивам народных и национальных игр.
В гастрономической зоне «Сытный двор» будет представлена бурятская кухня, сообщают организаторы.
Бурятскую кухню представят на фестивале «Семья России»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
8 июля в Парке «Покровский» в Хотькове Московской области состоится всероссийский фестиваль «Семья России», посвященный Дню семьи, любви и верности
Рэпер Хаски даст концерты в 40 населенных пунктах Сибири
По данным Бурятского ЦГМС, смещение активного циклона 5 июля по юго-западу и южному Прибайкалью, с дальнейшим распространением на остальную территорию республики вызовет дожди, местами сильные дожди, грозы с порывистым ветром, местами возможен град
С 12 по 19 июня ученые ИРНИТУ и Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) провели совместную экспедиция на Байкал
Пермский ТЮЗ представил под занавес сезона премьеру. В рамках проекта «Театральная бессонница» показан спектакль «Гришка Вольт»
За период c 2010 по 2017 год в России снизилась общая заболеваемость населения психическими расстройствами
Бойцы ОМОН Росгвардии по Иркутской области оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка на территории побережья озера Байкал, на территории поселка Сахюрта и на острове Ольхон
Российский специалист Павел Ланцов стал тренером сборной Канады, сообщает сайт местной федерации биатлона. Он будет помощником главного тренера команды Маттиаса Аренса.
Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России и Общероссийского народного фронта проведут крупномасштабную профилактическую акцию по обеспечению безопасности населения на озере Байкал
Необычный подарок для выпускников сделали их родители. ВИДЕО
Такой прогноз на завтра дают синоптики
На окраине Братска жители города встретили ядовитую змею
Мужчина пропал ещё в марте этого года
Во время экспедиции учёные обнаружили 24 гнездовых поселения
«Буду смотреть на себя в зеркало и понимать, что невозможное возможно!», - заявил мужчина