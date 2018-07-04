Улан-удэнский режиссёр поставил спектакль в Перми

Пермский ТЮЗ представил под занавес сезона премьеру. В рамках проекта «Театральная бессонница» показан спектакль «Гришка Вольт»



Пьеса написана Светланой Баженовой в 2016 году в Перми в рамках драматургической лаборатории «Разговор на равных». Поставил спектакль молодой режиссер Артем Баскаков, который уже не первый год сотрудничает с Пермским ТЮЗом.



Пермский ТЮЗ уже много лет сотрудничает с молодыми авторами и режиссерами. Светлана Баженова - драматург, ученица Николая Коляды, дважды победитель международного конкурса современной драматургии «Евразия». Артем Баскаков - театральный режиссер, выпускник РАТИ-ГИТИС, работает в молодежном художественном театре города Улан-Удэ. Спектакли в постановке Артема Баскакова идут в нескольких российских театрах, а на сцене Пермского ТЮЗа он выпустил два спектакля. «Гришка Вольт» - это уже его третья работа, сообщает t7-inform.ru.

