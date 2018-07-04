На Байкале в Бурятии подсчитали гнёзда краснокнижных птиц

Во время экспедиции учёные обнаружили 24 гнездовых поселения
С 7 по 19 июня этого года научные сотрудники Байкальского заповедника совместно с сотрудниками НИИ биологии Иркутского государственного университета провели совместные учёты колониальных и редких видов птиц в Кабанском заказнике и в других участках дельты Селенги. Исследования проводились в рамках гранта фонда «Озеро Байкал» «Мониторинг водных птиц на юге озера Байкал в условиях затянувшегося маловодья», сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника
Общая длина учётных маршрутов составила 453 км, из них 8 км пешком, 10км на каяке, остальное на моторных лодках.
За время экспедиционных работ учёные обнаружили 24 гнездовых поселения околоводных птиц (поганкообразные, веслоногие, голенастые, чайковые) с общей численностью около 15600 особей.
- В ходе исследований мы получили данные о численности и распределении в дельте 5 видов птиц, внесённых в Красную книгу РФ - чёрного аиста, орлана-белохвоста, сапсана, чегравы, колпицы. Численность чегравы остаётся на прежнем уровне, колония, расположенная в Кабанском заказнике, по данным учёта составила 905 особей. На территории заказника также обнаружено 4 пары орлана-белохвоста, из них у трёх размножение было успешным: в гнёздах сидели 1, 2 и 2 птенца. Ещё одно гнездо с одним птенцом найдено вне заказника, - рассказывает доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефёлов.
Были отмечены встречи 13 видов птиц, включённых в Красную книгу Республики Бурятия - серощёкая поганка, большая выпь, касатка, чёрная кряква, большой подорлик, хохлатый осоед, немой перепел, лесной дупель, серый журавль, сибирская пестрогрудка, усатая синица, белая лазоревка, дубровник.
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