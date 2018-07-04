Бурятия оказалась внизу всероссийского рейтинга «безумия»

За период c 2010 по 2017 год в России снизилась общая заболеваемость населения психическими расстройствами



Такие данные RT предоставили в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени В.М. Бехтерева.



Так, в 2010 году на 100 тыс. населения приходилось 2941,1 случаев психических заболеваний. Тогда как в 2017 году — 2697,3 на 100 тыс. населения, что на 8,3% меньше.



При этом на 17% снизилась и первичная заболеваемость, или число впервые установленных в году диагнозов — с 350,3 до 290,7 случаев на 100 тыс. населения.



По данным за 2016 год, к регионам с наиболее высоким числом впервые установленных диагнозов по психическим расстройствам относятся Чукотский автономный округ (91,7 на 100 тыс. населения), Республика Крым (84,5), Санкт-Петербург (83,5), а также Оренбургская (81,2) и Саратовская (77,7) области.



Самая низкая первичная заболеваемость зафиксирована в Мурманской (9,1), Курганской (11,5), Ивановской областях (11,7), в Бурятии (12,8) и Волгоградской области (12,9).



В целом же наиболее распространены психические расстройства в Алтайском крае (6271,2 на 100 тыс. населения), Чукотском АО (5193,7), Ямало-Ненецком АО (4718,4), а также в Пермском (4141,3) и Красноярском (3931,3) краях.



Среди регионов с наименьшей общей заболеваемостью — Чечня (955), Ингушетия (1157,8), Северная Осетия (1262,7), Кабардино-Балкария (1447,4) и Москва (1667,4).



Число больных психическими расстройствами российских граждан в 2017 году составило около 3,96 млн человек.



Ранее сообщалось, что в России снизилось число зарегистрированных больных невротическими расстройствами, сообщает russian.rt.com.

