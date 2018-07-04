Жители байкальского посёлка опасаются поведения приезжей молодёжи

Бойцы ОМОН Росгвардии по Иркутской области оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка на территории побережья озера Байкал, на территории поселка Сахюрта и на острове Ольхон



Также бойцы Росгвардии оказывают силовую поддержку сотрудникам ГИБДД при проверке водителей.



- Наша задача, чтобы граждане ощущали свою безопасность во время проведения отдыха и соблюдали общественный порядок, - сказал сотрудник ОМОН на транспорте управления Росгвардии по Иркутской области.



Жители посёлка обеспокоены поведением групп молодёжи, слоняющихся в вечернее время по поселку, наплывом приезжих, отдыхающих на побережье Байкала. А поскольку отдых на природе для многих ассоциируется с распитием спиртного, вопрос обеспечения общественного порядка звучит особенно остро.



На протяжении всего летнего отпускного периода сотрудники ОМОН Росгвардии будут осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности граждан, сообщает пресс-служба управления.

