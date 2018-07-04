Водолазы МЧС проведут масштабную уборку турзоны в Бурятии

Сотрудники Сибирского регионального центра МЧС России и Общероссийского народного фронта проведут крупномасштабную профилактическую акцию по обеспечению безопасности населения на озере Байкал
С 6 по 10 августа специалисты объединят усилия, чтобы масштабно провести сразу несколько профилактических мероприятий на прибрежных территориях Бурятии и Иркутской области
При участии спасателей, представителей силовых структур, общественных организаций, старост населённых пунктов и волонтёров на контроле будут находиться излюбленные места отдыха как на берегу Байкала, так и на популярных туристических маршрутах.
Межведомственным группам предстоит максимально охватить места неорганизованного отдыха людей, детских оздоровительных лагерей и туристических баз, расположенных вблизи озера. Участники акции проведут надзорные мероприятия с владельцами лодок, катеров и гидроциклов, в том числе осуществляющих перевозки людей и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.
Также частью акции станет генеральная уборка прибрежной зоны и дна водоёма от мусора. Активистам помогут профессиональные водолазы МЧС, которые при использовании современного оборудования и снаряжения смогут достать из воды разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и другой бытовой мусор.
В ходе акции ежедневно совместно с органами местной власти и заинтересованными структурами планируются тактико-специальные учения по отработке действий при возникновении различных чрезвычайных ситуаций и происшествий на акватории и прибрежной территории, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РБ.
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