Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бровкина
- Иван Алексеевич относится к поколению уникальных людей. Он прошёл войну. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Белграда», «За победу над Германией», «За доблестный труд». В своём возрасте он продолжает принимать активное участие в общественной жизни города Иркутска и Иркутской области, в ветеранском движении, в патриотическом воспитании молодежи, - сказал Сергей Левченко.
Иван Бровкин воевал на 3-м Украинском фронте в 17-й воздушной армии, 370-м авиаполку ночных бомбардировщиков. Летал на самолётах По-2. Первый боевой вылет совершил в 1943 году в сражении на Курской дуге. Прошел через Австрию, Югославию, Болгарию и Сербию. В Сербии молодым лейтенантом получил орден Красной Звезды.
В мирное время более 30 лет проработал преподавателем ИЗО в педагогическом училище.
Иван Бровкин пригласил Сергея Левченко на открытие своей персональной выставки. Она пройдет в сентябре в педагогическом училище, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутской области ветеран отметил 95-летие
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