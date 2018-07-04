04 Июля

03 Июля

Популярное

В Улан-Удэ ушла из жизни известная активистка

В Улан-Удэ ушла из жизни известная активистка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жительница посёлка Южный много лет помогала улан-удэнцам с узаконением земель

Сегодня в Улан-Удэ скончалась 69-летняя Вера Андреева, известная своей помощью с узаконением земель в посёлке Южный. Женщина боролась с лейкозом. Как сообщал «Байкал-Dailу», в июне родные Веры Андреевны обратились к улан-удэнцам с просьбой сдать донорскую кровь. На призыв откликнулись многие неравнодушные люди.

Близкие женщины выразили всем им благодарность.

«От лица всех родственников, близких и друзей Веры Владимировны Андреевой выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые сдавали для неё кровь, которые предлагали свою помощь и участие. Спасибо всем, кто оказался неравнодушным человеком. Спасибо за доброе дело! К сожалению, её сегодня не стало. Но ваш добрый поступок, обязательно поможет другим, кто в этом нуждается. Спасибо вам, добрые люди!» - поделились родные Веры Андреевой. 




Благодаря помощи активной пенсионерки многие жители Южного смогли узаконить свои земли. Даже отправляясь в больницу в тяжёлом состоянии, она продолжала переживать о тех, кто ещё в процессе оформления документов на участки.

- Будучи без юридического образования, без высшего образования, она вела переговоры с чиновниками разного ранга и уровня, пытаясь достучаться до них по проблеме узаконения земельных участков и домов. Тема для посёлка и для всего города была животрепещущей и актуальной. Долгие годы многие пытались решать эту проблему, но из-за бюрократических барьеров бросали. Лишь её необыкновенная настойчивость, принципиальность, «выносливость» в борьбе с чиновниками, желание помочь людям смогли эту проблему довести до логического завершения. Но на это ушли годы, силы, личные средства и всё свободное время последних лет, - рассказывают родные Веры Владимировны.

Пенсионерка ходила вместе с людьми по кабинетам представителей власти, помогала с документами. Она была первой на всех общественных мероприятиях в Южном.


смерть некролог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области ветеран отметил 95-летие
В Иркутской области ветеран отметил 95-летие
Общество, 04.07.2018
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Ивана Бровкина
В Улан-Удэ ушла из жизни известная активистка
В Улан-Удэ ушла из жизни известная активистка
Общество, 04.07.2018
Жительница посёлка Южный много лет помогала улан-удэнцам с узаконением земель
Роспотребнадзор назвал опасным купание в Горячинске
Роспотребнадзор назвал опасным купание в Горячинске
Общество, 04.07.2018
Роспотребнадзор рассказал, в каких водоёмах Бурятии вода опасна для здоровья
Улан-удэнку пообещали избавить от постоянных затоплений
Улан-удэнку пообещали избавить от постоянных затоплений
Общество, 04.07.2018
Жительница дома по улице Ботаническая после каждого дождя вынуждена была «плыть» домой
На Байкале пройдёт гастрономический фестиваль
Общество, 04.07.2018
Будут соревноваться лучшие повара
Команда Бурятии стала второй на чемпионате ВВО
Общество, 04.07.2018
В Восточном военном округе разыграли Кубок чемпионата округа по военно-спортивному ориентированию
В Иркутской области нашли свалки мёртвых животных
В Иркутской области нашли свалки мёртвых животных
Общество, 04.07.2018
В Ольхонском и Баяндаевском районах Иркутской области разрастаются мусорные свалки
Ветеранам в Бурятии оказывают медпомощь на дому
Общество, 04.07.2018
Нескольким ветеранам проведено зубопротезирование и слухопротезирование

МВД Бурятии просит спать с закрытыми окнами
МВД Бурятии просит спать с закрытыми окнами
Общество, 04.07.2018
Министерство внутренних дел напомнило о защите от грабителей
В Улан-Удэ собирают книги и игрушки для детского центра
В Улан-Удэ собирают книги и игрушки для детского центра
Общество, 04.07.2018
Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нужны книги, наборы для творчества, предметы декора  
Жителей Бурятии призывают сдать отпечатки пальцев
Жителей Бурятии призывают сдать отпечатки пальцев
Общество, 04.07.2018
Процедура поможет людям с потерей памяти и при порче документов
В Бурятии открылся купальный сезон на озере Щучьем
В Бурятии открылся купальный сезон на озере Щучьем
Общество, 04.07.2018
В этом году на «Щучке» состоится несколько крупных необычных событий
В Бурятию придёт пожарный поезд нового поколения
Общество, 04.07.2018
Пожарные поезда ВСЖД готовы защищать территории от лесных пожаров
В Бурятии наградили лучших сотрудников ГИБДД
Общество, 04.07.2018
3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^