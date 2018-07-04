В Улан-Удэ ушла из жизни известная активистка

Сегодня в Улан-Удэ скончалась 69-летняя Вера Андреева, известная своей помощью с узаконением земель в посёлке Южный. Женщина боролась с лейкозом. Как сообщал «Байкал-Dailу», в июне родные Веры Андреевны обратились к улан-удэнцам с просьбой сдать донорскую кровь. На призыв откликнулись многие неравнодушные люди.
Близкие женщины выразили всем им благодарность.
«От лица всех родственников, близких и друзей Веры Владимировны Андреевой выражаем огромную благодарность всем неравнодушным людям, которые сдавали для неё кровь, которые предлагали свою помощь и участие. Спасибо всем, кто оказался неравнодушным человеком. Спасибо за доброе дело! К сожалению, её сегодня не стало. Но ваш добрый поступок, обязательно поможет другим, кто в этом нуждается. Спасибо вам, добрые люди!» - поделились родные Веры Андреевой.
Благодаря помощи активной пенсионерки многие жители Южного смогли узаконить свои земли. Даже отправляясь в больницу в тяжёлом состоянии, она продолжала переживать о тех, кто ещё в процессе оформления документов на участки.
- Будучи без юридического образования, без высшего образования, она вела переговоры с чиновниками разного ранга и уровня, пытаясь достучаться до них по проблеме узаконения земельных участков и домов. Тема для посёлка и для всего города была животрепещущей и актуальной. Долгие годы многие пытались решать эту проблему, но из-за бюрократических барьеров бросали. Лишь её необыкновенная настойчивость, принципиальность, «выносливость» в борьбе с чиновниками, желание помочь людям смогли эту проблему довести до логического завершения. Но на это ушли годы, силы, личные средства и всё свободное время последних лет, - рассказывают родные Веры Владимировны.
Пенсионерка ходила вместе с людьми по кабинетам представителей власти, помогала с документами. Она была первой на всех общественных мероприятиях в Южном.