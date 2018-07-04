В Улан-Удэ ушла из жизни известная активистка













Благодаря помощи активной пенсионерки многие жители Южного смогли узаконить свои земли. Даже отправляясь в больницу в тяжёлом состоянии, она продолжала переживать о тех, кто ещё в процессе оформления документов на участки.



- Будучи без юридического образования, без высшего образования, она вела переговоры с чиновниками разного ранга и уровня, пытаясь достучаться до них по проблеме узаконения земельных участков и домов. Тема для посёлка и для всего города была животрепещущей и актуальной. Долгие годы многие пытались решать эту проблему, но из-за бюрократических барьеров бросали. Лишь её необыкновенная настойчивость, принципиальность, «выносливость» в борьбе с чиновниками, желание помочь людям смогли эту проблему довести до логического завершения. Но на это ушли годы, силы, личные средства и всё свободное время последних лет, - рассказывают родные Веры Владимировны.



Пенсионерка ходила вместе с людьми по кабинетам представителей власти, помогала с документами. Она была первой на всех общественных мероприятиях в Южном.





