Роспотребнадзор назвал опасным купание в Горячинске

Роспотребнадзор рассказал, в каких водоёмах Бурятии вода опасна для здоровья



Мониторинг качества воды водоёмов показал, где купаться опасно для здоровья, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



На 29 июня было обследовано 35 водных объектов: реки Селенга, Таловка, Джида, Брянка, Курба, Кодун, Хилок, Бичурка, Уда, Иркут, Цакирка, Баргузин, Улгана, Снежная, Зун-Мурино, Тунка, Верхняя Ангара. А также озёра Байкал, Челутай, Хонхолойское, Искусственное, Котокель, Слюдянское, Гусиное, Щучье, Сосновое, Большая Еравна, Малая Еравна, Гунда, Генеральское, Торма, Карасиное и карьеры в посёлке Загорск, сёлах Тулунжа и Сужа.



На соответствие санитарно-химическим показателям исследована 171 проба воды, 256 – по микробиологическим, 187 – по паразитологическим и вирусологическим показателям.



Качество воды в озере Байкал у села Горячинск и озера Котокель, реки Таловка не соответствует санитарным требованиям по показателям загрязнения водоёма органическими веществами.



В реке Селенге в районе Улан-Удэ и озёрах Малая Еравна и Большая Еравна превышено содержанию железа, выше нормы показатель окраски. В районе села Сотниково главный приток Байкала не соответствует показателям по органическому загрязнению воды, содержанию аммиака, нитратов, минерализации, полифосфатов. Озеро Генеральское показало плохой уровень окраски.



Не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям вода в Уде в столице Бурятии вблизи водозабора АО «Улан-Удэнский авиационный завод», стоков ТЭЦ-1 и КНС. Как и в Селенге в районе села Наушки, в Улан-Удэ в районе стадиона «Спартак», посёлка Стеклозавод, станции Дивизионная, села Сотниково, посёлка Селенгинск и села Истомино.



Такие же проблемы у реки в реке Снежная в районе села Выдрино, в реке Таловка у станции Таловка, в озере Байкал в местности Байкальский прибой и Култушная, в озере Карасиное у села Хурумша, в карьерах сёл Тулунжа и Сужа.



По паразитологическим и вирусологическим показателям качество воды всех водных объектов соответствует гигиеническим нормативам.



Купание, занятие спортом и отдых на водных объектах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья, предупреждает Управление Роспотребнадзора.

