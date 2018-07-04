В Улан-Удэ собирают книги и игрушки для детского центра

Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нужны книги, наборы для творчества, предметы декора



«Байкал-Daily» объявляет сбор необходимых вещей воспитанникам Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где живут дети от 3 до 18 лет.



Детям нужны книги (любые - старые, новые, художественная литература, словари, энциклопедии), наборы для творчества, картины, предметы декора и игрушки.



Сбор продлится две недели – до 20 июля.



Привезти необходимые вещи можно по адресу: улица Борсоева, 13/2 (здание Республиканской типографии), кабинет №4. Справки по телефону: 296-226.





