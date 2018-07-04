Детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, нужны книги, наборы для творчества, предметы декора
«Байкал-Daily» объявляет сбор необходимых вещей воспитанникам Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, где живут дети от 3 до 18 лет.
Детям нужны книги (любые - старые, новые, художественная литература, словари, энциклопедии), наборы для творчества, картины, предметы декора и игрушки.
Сбор продлится две недели – до 20 июля.
Привезти необходимые вещи можно по адресу: улица Борсоева, 13/2 (здание Республиканской типографии), кабинет №4. Справки по телефону: 296-226.
В Улан-Удэ собирают книги и игрушки для детского центра
Общество, Фото:
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