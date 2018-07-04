В Бурятию придёт пожарный поезд нового поколения



С начала 2018 года подразделения ведомственной охраны железнодорожного транспорта на ВСЖД 18 раз привлекались к тушению пожаров.



Семь раз спецпоезда выезжали на тушение возгораний сухой травы, чтобы предотвратить пожар лесного массива. Общая площадь тушения составила почти 4,5 тыс. м2 . По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество таких происшествий в полосе отвода снизилось на 11 случаев.



Сейчас в границах Восточно-Сибирской железной дороги в круглосуточной боевой готовности находятся 19 пожарных поездов. Восемь из них – составы нового поколения. Они оснащены современными образцами пожарно-спасательной техники, сетью компьютерного управления, стационарной дизельной энергоустановкой, специальными прожекторами для работы в темное время суток, а также спутниковой навигационной системой «ГЛОНАСС», позволяющей контролировать местонахождение состава. В 2018 году ожидается получение ещё двух поездов нового поколения на станциях Северобайкальск (Бурятия) и Зима (Иркутская область).



Каждый пожарный поезд имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях. Получена бессрочная лицензия на тушение пожаров в населённых пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, сообщает пресс-служба ВСЖД.



