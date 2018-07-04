В колонии Улан-Удэ провели мастер-класс по стритболу

Исправительную колонию посетили Александр Фёдоров и Виталий Гороховский



Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетили начальник спортивного центра дирекции спортивных сооружений, вице-чемпион Республики Бурятия по баскетболу, победитель кубка Байкальской лиги по баскетболу 2006 года Александр Фёдоров и чемпион России по стритболу среди железнодорожников, чемпион мира по баскетболу среди железнодорожников Виталий Гороховский.



Гости провели мастер-класс по стритболу для осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Александр Фёдоров рассказал осуждённым, что стритбол это уличный баскетбол, который появился в 1950-х гг. От обычного баскетбола отличается количеством игроков – их 3, и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. Также он рассказал правила игры, которые отличаются от обычного баскетбола. Гости продемонстрировали броски по корзине, показали, как правильно атаковать и защищаться во время игры.



Осуждённые выставили две команды и провели товарищеский матч. После первой игры гости предложили совместную игру для закрепления правил и основ игры. Они поучаствовали в игре в качестве основных игроков, что в свою очередь добавило остроты в игру.



В колонии постоянно проводятся мастер-классы по новым спортивным направлениям, таким как силовой экстрим, соревнования по кроссфиту, гиревому спорту и другим популярным спортивным дисциплинам.



В колонии практически полностью обновили спортивный городок, добавили новые тренажёры, увеличили количество спортивных снарядов.

