Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июля

03 Июля

Популярное

В колонии Улан-Удэ провели мастер-класс по стритболу

В колонии Улан-Удэ провели мастер-класс по стритболу
Общество, 
Исправительную колонию посетили Александр Фёдоров и Виталий Гороховский

Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетили начальник спортивного центра дирекции спортивных сооружений, вице-чемпион Республики Бурятия по баскетболу, победитель кубка Байкальской лиги по баскетболу 2006 года Александр Фёдоров и чемпион России по стритболу среди железнодорожников, чемпион мира по баскетболу среди железнодорожников Виталий Гороховский.

Гости провели мастер-класс по стритболу для осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Александр Фёдоров рассказал осуждённым, что стритбол это уличный баскетбол, который появился в 1950-х гг. От обычного баскетбола отличается количеством игроков – их 3, и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. Также он рассказал правила игры, которые отличаются от обычного баскетбола. Гости продемонстрировали броски по корзине, показали, как правильно атаковать и защищаться во время игры.

Осуждённые выставили две команды и провели товарищеский матч. После первой игры гости предложили совместную игру для закрепления правил и основ игры. Они поучаствовали в игре в качестве основных игроков, что в свою очередь добавило остроты в игру.

В колонии постоянно проводятся мастер-классы по новым спортивным направлениям, таким как силовой экстрим, соревнования по кроссфиту, гиревому спорту и другим популярным спортивным дисциплинам.

В колонии практически полностью обновили спортивный городок, добавили новые тренажёры, увеличили количество спортивных снарядов. 
колония спорт стритбол
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию придёт пожарный поезд нового поколения
Общество, 04.07.2018
Пожарные поезда ВСЖД готовы защищать территории от лесных пожаров
В Бурятии наградили лучших сотрудников ГИБДД
Общество, 04.07.2018
3 июля подразделения Госавтоинспекции отметили профессиональный праздник – 82-годовщину со дня образования в системе МВД
В колонии Улан-Удэ провели мастер-класс по стритболу
В колонии Улан-Удэ провели мастер-класс по стритболу
Общество, 04.07.2018
Исправительную колонию посетили Александр Фёдоров и Виталий Гороховский
Гарнизонный развод Росгвардии и МВД прошёл в Улан-Удэ
Гарнизонный развод Росгвардии и МВД прошёл в Улан-Удэ
Общество, 04.07.2018
Особо отличившихся сотрудников наградили
В Бурятии наркомана лишили прав
Общество, 04.07.2018
Такой водитель создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения
Водители в России смогут не возить с собой полис ОСАГО
Общество, 04.07.2018
Полисы автогражданки на бланках строгой отчётности могут уйти в историю
В Улан-Удэ зарегистрирован 4-тысячный новорождённый
В Улан-Удэ зарегистрирован 4-тысячный новорождённый
Общество, 04.07.2018
Малышка стала шестым ребёнком в большой семье
В Бурятии увольняется главврач известной смертями больницы
В Бурятии увольняется главврач известной смертями больницы
Общество, 04.07.2018
На Ильинскую больницу поступило сразу несколько жалоб от родных умерших людей
Уроженец Бурятии «набурханил» победу сборной России над испанцами (видео)
Уроженец Бурятии «набурханил» победу сборной России над испанцами (видео)
Общество, 04.07.2018
В Сети появилось ещё одно забавное видео, сделанное у экрана телевизора перед историческим матчем
Фестиваль «Пан вареник» проведут в Иркутской области
Фестиваль «Пан вареник» проведут в Иркутской области
Общество, 04.07.2018
Для гостей устроят дефиле костюмов вареника и конкурс необычной начинки
Артисты балета из Бурятии выступят в Италии
Артисты балета из Бурятии выступят в Италии
Общество, 04.07.2018
Также они побывают на лекциях и мастер-классах
Музей ГИБДД появился в Иркутске
Музей ГИБДД появился в Иркутске
Общество, 04.07.2018
Здесь выставлены раритетные автомобили и техника полиции
На Байкале в Бурятии очистили от мусора 3 км побережья
Общество, 04.07.2018
Собрано более 140 кубометров отходов
Госдума вводит пожизненное наказание для педофилов
Госдума вводит пожизненное наказание для педофилов
Общество, 04.07.2018
Только в прошлом году от сексуального насилия пострадали более 4 тысяч детей

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^