Исправительную колонию посетили Александр Фёдоров и Виталий Гороховский
Исправительную колонию № 8 в Улан-Удэ посетили начальник спортивного центра дирекции спортивных сооружений, вице-чемпион Республики Бурятия по баскетболу, победитель кубка Байкальской лиги по баскетболу 2006 года Александр Фёдоров и чемпион России по стритболу среди железнодорожников, чемпион мира по баскетболу среди железнодорожников Виталий Гороховский.
Гости провели мастер-класс по стритболу для осуждённых, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Александр Фёдоров рассказал осуждённым, что стритбол это уличный баскетбол, который появился в 1950-х гг. От обычного баскетбола отличается количеством игроков – их 3, и зоной игры – половиной баскетбольного игрового поля. Также он рассказал правила игры, которые отличаются от обычного баскетбола. Гости продемонстрировали броски по корзине, показали, как правильно атаковать и защищаться во время игры.
Осуждённые выставили две команды и провели товарищеский матч. После первой игры гости предложили совместную игру для закрепления правил и основ игры. Они поучаствовали в игре в качестве основных игроков, что в свою очередь добавило остроты в игру.
В колонии постоянно проводятся мастер-классы по новым спортивным направлениям, таким как силовой экстрим, соревнования по кроссфиту, гиревому спорту и другим популярным спортивным дисциплинам.
В колонии практически полностью обновили спортивный городок, добавили новые тренажёры, увеличили количество спортивных снарядов.
В колонии Улан-Удэ провели мастер-класс по стритболу
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