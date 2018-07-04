Гарнизонный развод Росгвардии и МВД прошёл в Улан-Удэ

Особо отличившихся сотрудников наградили



В Улан-Удэ состоялся гарнизонный развод нарядов Росгвардии и МВД, сотрудников частных охраны предприятий и народных дружин, заступающих на службу по охране общественного порядка.



В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР, наряды вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии, экипажи патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции, а так же охранники частных охранных предприятий и добровольные дружинники.



Руководители подразделений провели инструктаж и развод нарядов на службу по охране общественного порядка, довели оперативную обстановку за прошедшие сутки, сообщили последние ориентировки по совершенным преступлениям. Особо отличившимся сотрудникам были вручены благодарности за образцовое выполнение служебных обязанностей по охране общественного порядка.



Сотрудники после инструктажа приступили к несению службы, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.

