В Бурятии наркомана лишили прав

Такой водитель создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения



Кяхтинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску к местному жителю. Прокурор требовал прекращения действия прав на управление транспортными средствами.



Проверка выявила, что мужчина употребляет наркотические средства.



- Согласно индивидуальной карте амбулаторного больного, он не снят с диспансерного учёта, постоянно наблюдается у врача, соответственно, вождение автотранспортом ему противопоказано. Обладание ответчиком правом на управление транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба суда.



Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.





Читают сейчас