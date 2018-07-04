В Бурятии наркомана лишили прав

Такой водитель создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения
Кяхтинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску к местному жителю. Прокурор требовал прекращения действия прав на управление транспортными средствами.
Проверка выявила, что мужчина употребляет наркотические средства.
- Согласно индивидуальной карте амбулаторного больного, он не снят с диспансерного учёта, постоянно наблюдается у врача, соответственно, вождение автотранспортом ему противопоказано. Обладание ответчиком правом на управление транспортным средством при наличии медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба суда.
Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение в законную силу не вступило.
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