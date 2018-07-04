Водители в России смогут не возить с собой полис ОСАГО

Полисы автогражданки на бланках строгой отчётности могут уйти в историю



Правительство России внесло в Госдуму законопроект о совершенствовании системы ОСАГО. Инициатива разработана минфином России, сообщает пресс-служба кабмина.



Страховые полисы на бумажном носителе предлагают уравнять со электронными. Необходимость изготовления полисов на бланках строгой отчётности с применением специальных методов защиты будет исключена.



- Это устранит необходимость для владельца транспортного средства иметь при себе полис обязательного страхования, оформленный только на бланке строгой отчётности. В результате достаточно будет предъявить распечатанный страховой полис, приобретённый в электронном виде, или информацию о его номере и страховщике, с которым заключён договор, - объясняют авторы нововведения.



Также законопроект снимет запрет на перестрахование рисков по обязательному страхованию, которое является единственным видом имущественного страхования для которого исключена эта возможность.



Для повышения эффективности контроля транспортных средств, пересекающих границу предусматривается ввести обязанность владельцев предъявлять сотрудникам таможенных органов страховой полис обязательного страхования либо договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в рамках международных систем страхования.



Также предлагается уточнить перечень оснований для предъявления страховщиком регрессного требования к ответственному за причинённый вред лицу. При этом не допускается предъявление такого требования к виновному в ДТП пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему, а также к его родственникам и наследникам.



