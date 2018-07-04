Малышка стала шестым ребёнком в большой семье
10 июня в семье Баира и Цырен-Дулмы Цыденовых произошло радостное событие: родился 6 ребёнок.
2 июля семья пришла зарегистрировать рождение дочери в органах ЗАГС. По приятному совпадению, в Улан-Удэнском городском отделе на улице Кирова это оказалась регистрация рождения 4-тысячного ребёнка.
- В семье Цыденовых дети рождаются с удивительной очередностью – мальчика сменяет девочка: Айдар, Валерия, Жаргал, Виктория, Ринчин, Арьяна, - отмечают в управлении ЗАГС по Бурятии.
Первый в жизни документ, свидетельство о рождении, родителям вручила главный специалист-эксперт Татьяна Инкежинова. В торжественной обстановке семья получила много тёплых, добрых поздравлений и памятный подарок.
В Улан-Удэ зарегистрирован 4-тысячный новорождённый
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