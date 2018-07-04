В Бурятии увольняется главврач известной смертями больницы

Главный врач Ильинской участковой больницы в Прибайкальском районе Бурятии Максар Аюржанаев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Как стало известно «Байкал-Daily», пока главный врач официально находится в отпуске.
Как сообщал «Байкал-Daily», на Ильинскую больнице в последнее время поступило несколько серьёзных жалоб от родных умерших пациентов.
Весной этого года скончался Владимир Корытов, которому в больнице поставили неверный диагноз и выписали. Мужчине стало хуже, он перенёс инсульт и фактически превратился в «овощ», а 1 марта скончался. Родные уверены: поставь Владимиру вовремя диагноз и назначь правильное лечение, он был бы жив.
Дочь 87-летней жительницы села Ильинка, вдовы участника Великой Отечественной войны рассказала, что ждали врача пять дней. Когда бабушку госпитализировали, она умерла в тот же день в стационаре. При этом в справке о смерти за подписью главного врача было указано, что пенсионерка умерла дома в результате самоубийства.
Позже заместитель министра здравоохранения республики Батор Будаев объяснил, что во всём виноват человеческий фактор и неправильная распечатка.
Другой случай, в котором родные винят врачей в смерти пациентки произошёл ещё два года назад. Скончалась 49-летняя женщина, мать четверых детей, одному из которых не исполнилось ещё 14 лет. В Ильинской больнице её несколько дней лечили от панкреатита, позже станет известно, что у неё уже было осложнение язвы. От поражения внутренних органов женщина умерла.