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В частном детсаду Улан-Удэ работников дискриминировали по полу

Общество, 
Руководитель образовательной организации оштрафована

Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства о занятости населения руководством частного детского сада «Планета детства».

- Образовательным учреждением в социальной сети «ВКонтакте» размещено объявление о том, что на вакантную должность требуется сотрудник (девушка), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

По закону о занятости населения запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях с прямым или косвенным преимуществом в зависимости от пола, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.

- Таким образом, объявление указывает на дискриминацию по половому признаку и заведомо не основано на оценке деловых качеств соискателей, - пришёл к выводу прокурор.

На руководителя образовательной организации возбудили административное дело за распространение информации о вакансиях с ограничениями дискриминационного характера. Директор признана виновной, ей назначен штраф 3 тысяч рублей.
прокуратура
 
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