В частном детсаду Улан-Удэ работников дискриминировали по полу

Руководитель образовательной организации оштрафована



Прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ выявила нарушения законодательства о занятости населения руководством частного детского сада «Планета детства».



- Образовательным учреждением в социальной сети «ВКонтакте» размещено объявление о том, что на вакантную должность требуется сотрудник (девушка), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По закону о занятости населения запрещается распространение информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях с прямым или косвенным преимуществом в зависимости от пола, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников.



- Таким образом, объявление указывает на дискриминацию по половому признаку и заведомо не основано на оценке деловых качеств соискателей, - пришёл к выводу прокурор.



На руководителя образовательной организации возбудили административное дело за распространение информации о вакансиях с ограничениями дискриминационного характера. Директор признана виновной, ей назначен штраф 3 тысяч рублей.

