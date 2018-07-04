По данным Бурятского Гидрометцентра, 4 июля в республике местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Днём - жаркая погода
Ветер переменный 5-10, при грозах до 11-16 м/с.
Температура днём +26, +31, по южной половине до +35, по Прибайкалью и северным районам при дожде +19, +24.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура +31, +33.
По большей части Бурятии прогнозируется жара
Общество, Фото:
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