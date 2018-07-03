Девушка занимается благотворительной деятельностью
Виолетта Кондратьева из Бурятии попал в книгу-альбом «Лица России. XXI век». Сбор материалов для книги вела общественная организация «Федеральная еврейская национально-культурная автономия», сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
В течение четырёх месяцев проходил сбор информации, а также проводились фотосессии. На сегодняшний день материалы уже готовы к публикации.
Ранее экспертный совет проекта отобрал 40 представителей разных национальностей в возрасте от 20 до 40 лет из различных регионов всех федеральных округов России – наших современников, вносящих большой вклад в развитие своей национальной общины и страны в целом. Все они пользуются авторитетом и уважением на своей малой родине.
В их числе представительница Бурятии, общественный деятель Виолетта Кондратьева, которая занимается благотворительной деятельностью. Вместе с благотворительным фондом «Ассоциация народов Бурятии» Виолетта посещает детские дома и рассказывает об историях и культурах народов.
- Герои нашей будущей книги активно работают над развитием национальной культуры и сохранением национальной традиций, укреплением межнациональных отношений и дружбы между народами. Книга-альбом призвана ознакомить читателей с национальным многообразием нашей страны, с интересными людьми разного этнического происхождения – гражданами России. С их бытом, культурой, традициями и корнями, - отметила редактор проекта Асия Милованова.
Книга-альбом «Лица России. XXI век» выйдет в свет в сентябре 2018 года. Этот проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.
Жительница Бурятии попала в книгу «Лица России. XXI век»
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