Расчёты ЗРК С-300 проведут учения
Расчёты комплексов С-300 Центрального военного округа, дислоцированного в Красноярском крае, проведут боевые пуски ракет в Бурятии.
В рамка тактического учения с боевой стрельбой зенитчики из Красноярского края совершили марш комбинированным способом, преодолев более 2000 км –– из них 150 км своим ходом от станции выгрузки на полигон Телемба.
В данный момент военнослужащие приступили к сдаче зачетов на допуск к боевой стрельбе.
В ходе учения будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки.
Налёт условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полёта реальных крылатых ракет и самолётов.
Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих. Задействовано около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
В Бурятии проведут боевые пуски ракет
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