В Бурятии проведут боевые пуски ракет

Расчёты ЗРК С-300 проведут учения



Расчёты комплексов С-300 Центрального военного округа, дислоцированного в Красноярском крае, проведут боевые пуски ракет в Бурятии.



В рамка тактического учения с боевой стрельбой зенитчики из Красноярского края совершили марш комбинированным способом, преодолев более 2000 км –– из них 150 км своим ходом от станции выгрузки на полигон Телемба.



В данный момент военнослужащие приступили к сдаче зачетов на допуск к боевой стрельбе.



В ходе учения будет разыграно несколько тактических эпизодов по прикрытию объектов от массированного ракетного авиационного удара на фоне сложной помеховой обстановки.



Налёт условного противника будут имитировать сверхзвуковые ракеты-мишени «Армавир», «Бекас» и «Пищаль», обладающие скоростными характеристиками и траекторией полёта реальных крылатых ракет и самолётов.



Всего в учении принимают участие более 150 военнослужащих. Задействовано около 50 единиц вооружения и специальной техники, в том числе радиолокационное оборудование и машины обеспечения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

