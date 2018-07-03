Братск затянуло дымом

Дым тянет с пожаров в Братском районе



Братск затянуло дымом от шести лесных пожаров. Они действуют в районе населённых пунктов Мамырь, Кежемский, Дубынино и Булак (переправа Озёрный-Большеокинск).



В Мамыре пожар локализован — предотвращено дальнейшее распространение горения. Во второй половине дня планируется локализовать очаги в Кежемском и Булаке, а также ликвидировать пожар в районе Дубынино.



- Практически все пожары дислоцируются на северо-востоке и один пожар — близ Булака — на западе. Ветер сменился, поэтому дым вновь окутал Братск. В городских лесах пожаров нет, - прокомментировал начальник ФГКУ «8 отряд Федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Игорь Кистенев.

